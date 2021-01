Amici 2021, Anna Pettinelli positiva al Covid: "Sto combattendo, non è stata la Cuccarini a contagiarmi"

16 gennaio 2021 a

Un nuovo caso di coronavirus ad "Amici di Maria De Filippi". Si tratta della professoressa di canto Anna Pettinelli che è risultata positiva al Covid e che dunque partecipa alla puntata di sabato 16 gennaio del talent in onda su Canale 5 in collegamento da casa. “Quello che ha avuto Lorella ce l’ho io, stiamo combattendo. Spero di tornare presto”, ha affermato in apertura della trasmissione. Per quanto riguarda Lorella Cuccarini, invece, è tornata in studio dopo aver superato la malattia. Anna Pettinelli ci ha tenuto a precisare che "non è stata Lorella a contagiarmi, a sapere chi è stato. L'importante è esserci". Nel grande schermo alle spalle di Maria De Filippi è apparsa sorridente e in buona forma

