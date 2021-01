Amici 2021, Lorella Cuccarini contro la Celentano: "Con Rosa fai del bullismo". Alessandra sbotta e lascia lo studio | Video

16 gennaio 2021 a

Lite furibonda durante la puntata di Amici 2021 di sabato 16 gennaio. Protagonista è stata Alessandra Celentano, che dopo le critiche alla concorrente Rosa, ha ricevuto gli attacchi da parte della ballerina professionista Elena D'Amario e poi di conseguenza pure della collega Lorella Cuccarini. L'oggetto del contendere è il metodo della Celentano, giudicato troppo duro per le giovani aspiranti concorrenti. "Con Rosa fai del bullismo", ha commentato l'ex ballerina di Fantastico.

Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano

"Quando ti sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni", ha spiegato la D'Amario riferendosi a Rosa. A questo punto è intervenuta pure Maria De Filippi, che ha cercato di spiegare ad Alessandra le ragioni delle critiche mosse nei suoi confronti. Ma la Celentano non ha mollato, anzi: "Non devo giustificare con nessuno il mio metodo di insegnamento. Punto. Mi critica chi non conosce la danza", ha affermato. E poi ha lasciato per un attimo lo studio, urlando contro Lorella Cuccarini.

