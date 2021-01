Greta Ferro, il padre è Giuseppe: proprietario de La Molisana. La polemica sulla pasta dal sapore littorio

16 gennaio 2021 a

Greta Ferro è una delle attrici e modelle emergenti nel panorama italiano. E' nata a Vasto, in Abruzzo, il 19 settembre 1995 ed è una delle protagoniste della nuova fiction in onda su Canale5 Made in Italy. La giovane ha iniziato proprio dalle passerelle la sua carriera, grazie anche ai suoi 175 centimetri di altezza e al suo fisico asciutto. Greta è la figlia di Giuseppe Ferro, proprietario insieme ai fratelli del Pastificio La Molisana di Campobasso. L'azienda è stata al centro di una polemica social nelle ultime settimane per la descrizione pubblicata sul sito internet relativa alle abissine rigate, definite come pasta dal sapore littorio. L'azienda si è vista costretta a ritirare il prodotto per modificare lo slogan.

La Molisana "dal sapore littorio", gli slogan di twitter: da "Dove c'è Balilla c'è casa" alla "pasta all'olio di ricino"

Sua mamma è Gilda Antonelli, professoressa ordinaria di organizzazione aziendale presso l’Università di Benevento. Greta si è laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano. Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, ma viaggiare e leggere, tra suoi scrittori preferiti ci sono Calvino, Murakami e Baricco. Parla tre lingue: spagnolo, inglese e cinese, quest’ultima lingua imparata sul campo: ha infatti vissuto un anno in Cina con Intercultura.

