Iva Zanicchi, la figlia Michela Ansoldi è psicologa. "Con la mamma rapporto bellissimo"

16 gennaio 2021 a

a

a

La figlia di Iva Zanicchi è una psicologa. Michela Ansoldi, 54 anni, è nata dalla relazione tra la cantante e l'ex marito Antonio Ansoldi. Un matrimonio durato appunto dall'anno della nascita della figlia fino al 1987. La psicologa è una donna molto riservata che è apparsa sempre molto poco in pubblico. Ma in diverse occasioni Iva Zanicchi ha parlato di lei e del loro bellissimo rapporto. La figlia le ha dato anche due nipoti: Luca nato nel 1998 e Virginia nel 2003.

Michela Ansoldi non ha avuto un infanzia facile. E' stata la mamma a rivelarlo in diverse occasioni: "Ero spesso fuori pere lavoro e lei ha sofferto la mia assenza". Con il tempo tuttavia il rapporto è migliorato e la stessa Iva Zanicchi si è detta rammaricata per non aver passato più tempo con la figlia quando era piccola.

La cantante sarà ospite sabato 16 gennaio della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 a partire dalle 16.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.