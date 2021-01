Stefano Tacconi ospite di Filo Rosso: confronto con la suocera dopo 30 anni. La vita privata dell'ex portiere della Juve

16 gennaio 2021 a

a

a

Stefano Tacconi ospite oggi pomeriggio, 16 gennaio 2021, di "Filo Rosso" la trasmissione di Rai2 condotta da Paolo Perego che va in onda ogni sabato a partire dalle ore 14. Focus dell'intervista il rapporto con la suocera: tra l'ex portiere di Juventus e Nazionale e la madre della moglie non corre buon sangue e proprio grazie alle telecamere di Rai2 dopo 30 anni si confrontano.

Tacconi, 63 anni e originario di Ponte Felcino in provincia di Perugia, dopo gli anni nel calcio indossando la maglia della Juve con cui ha vinto tutto, ha abbandonato il mondo del calcio in seguito al ritiro. Si diletta in cucina e nel campo dell'enogastronomia dopo aver tentato anche la carriera politica. Sposato in seconde nozze con Laura Speranza è padre di quattro figli (Andrea, Virginia, Vittoria Maria e Alberto).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.