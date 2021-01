Fabio Canino fidanzato? Il conduttore è alla ricerca di un compagno

16 gennaio 2021 a

Fabio Canino e l'amore. La verità sul conduttore gay più famoso d'Italia. Sulla sua vita sentimentale non ha mai rivelato molto anche se ormai da anni ha dichiarato la sua omosessualità. Ufficialmente non è fidanzato e anche in passato non ha mai parlato apertamente di un compagno. E' molto impegnato su temi di carattere sociale e Lgbt, ma per ora non ha un compagno. Negli anni scorsi ha affermato di non aver avuto problemi a portare alla luce la sua omosessualità anche se ha temuto ripercussioni sulla sua carriera professionale che, tuttavia, non ci sono state. Negli anni scorsi ha parlato anche di come dovrebbe essere un suo ipotetico compagno: "Quando lo troverò, troverò un badante e non un fidanzato. Forse faccio fatica perché mi sento ancora un ragazzino. Sabato 16 gennaio è ospite di Verissimo la trasmissione condotta da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 a partire dalle 16.

