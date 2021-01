Stasera in tv 16 gennaio, su La7 torna Eden un pianeta da salvare con Licia Colò

16 gennaio 2021 a

Stasera in tv, sabato 16 gennaio, sulle frequenze di La7 torna la trasmissione Eden un pianeta da salvare, il programma che è dedicato all'ambiente e alle bellezze naturali del pianeta, condotto da Licia Colò. Inizio della puntata alle ore 21.15 per quello che è un vero e proprio viaggio. Si parte dalle vette del vulcano Etna e si arriva fino alla riserva di Isola Bella, davanti alla spettacolare Taormina. Ma la puntata non sarà dedicata soltanto alla Sicilia. Licia Colò si sposterà nel Veneto e visiterà un parco zoo per gli animali e il Centro di recupero animali selvatici, il Cras.

