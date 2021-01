Giulia Capocchi e la passione per la montagna. Video del panorama della Val d'Ega

16 gennaio 2021 a

Il conduttore di Lineabianca, Massimiliano Ossini, non è il solo appassionato di montagna del programma, ovviamente. Lo è anche Giulia Capocchi che lo affianca in tutte le puntate che vanno in onda il sabato su Rai 1. E non è un caso che sul suo profilo Instagram abbia pubblicato proprio un breve video dello spettacolo naturale che offre la Val d'Ega, scenario della puntata di oggi, sabato 15 gennaio.

Ex Miss Rocchetta nel concorso del 2008, Giulia Capocchi ha 33 anni ed è originaria di Lucca. In passato ha lavorato a Rai Sport e poi a Estate in diretta e La vita in diretta. E' sposata con un medico, Lorenzo.

