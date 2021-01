Marcello Masi, l'infanzia sfortunata e l'amore per Flavia e la figlia Domitilla

16 gennaio 2021 a

Marcello Masi è una delle colonne Rai dove è entrato nel 1987 sino a diventare nel 2011 direttore del Tg2. Adesso, con Daniela Ferolla, è uno dei volti della squadra di Linea Verde.

Classe 1959, originario di Roma, Masi all'età di 11 anni ha dovuto affrontare la precoce scomparsa del padre e a 21 della madre. Trovatosi solo ha svolto diversi lavori per guadagnarsi da vivere, dall'imbianchino al magazziniere. Poi la svolta con la laurea in Scienze Politiche (tesi in Storia Contemporanea). Poi l'ingresso in Rai. Blindatissima la sua vita privata: è sposato da tantissimi anni con Flavia Maria Coccia e la coppia ha una figlia che si chiama Domitilla.

