Daniela Ferolla, l'amore per Vincenzo Novari: tra i due 25 anni di differenza. La vita privata dell'ex Miss Italia

Daniela Ferolla è uno dei volti più conosciuti della Rai. La conduttrice di Linea Verde Life si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando nel 2001 a Miss Italia e passando alla storia per essere l'ultima minorenne, è nata il 7 maggio 1984 e all'epoca aveva 17 anni, a vincere il concorso. Iscritta all'albo dei giornalisti, dal 2014 fa parte della squadra Rai.

Le telecamere di Linea Verde Life alla scoperta di Viterbo, del lago di Bolsena e del borgo di Calcata

Appassionatissima di cani, ha preso il brevetto da sub per sconfiggere la fobia per i pesci. Nel 2014 ha perso la mamma ("un vuoto incolmabile"), ha una sorella che ha partecipato anche lei alle selezioni per miss Italia. Da alcuni anni la nota conduttrice è legata al manager Vincenzo Novari, più grande di 25 anni, amministratore delegato del comitato organizzativo delle Olimpiadi invernali in Italia del 2026. I due si sono fidanzati nel 2004 e - sino a ora - hanno sempre detto di non volere figli.

