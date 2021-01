Massimiliano Ossini, il Covid e la grande paura: "Come se avessi affrontato un intervento chirurgico"

16 gennaio 2021 a

Massimiliano Ossini, 42 anni, ex modello e conduttore televisivo di Lineabianca, è un grande appassionato di montagna. Non c'è puntata del programma di Rai 1 in cui non salga su una delle vette più belle ed emozionanti del nostro Paese, come nella trasmissione di oggi, sabato 16 gennaio. Ma di recente Ossini ha dovuto affrontare un "avversario" più impegnativo: il Covid 19. Tutto il suo nucleo familiare, infatti, è risultato positivo al virus.

Lui, come ha raccontato in televisione, è stato estremamente male per due giorni, per fortuna non a livello polmonare: dolori muscolari e di ossa, molto più di una incredibile stanchezza: "Non riuscivo nemmeno a sdraiarmi sul letto. Era come se avessi dovuto sostenere un intervento chirurgico". La situazione lentamente si è stabilizzata e il virus è stato superato: "Ma ho avuto paura - ha dichiarato Ossini - E ancora ce l'ho".

