Lineabianca, oggi 16 gennaio su Rai 1 alla scoperta della Val d'Ega con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi

16 gennaio 2021 a

a

a

Alla scoperta della Val d'Ega, in Alto Adige. E' il tema della puntata di Lineabianca di oggi, 16 gennaio, in programma su Rai 1 a partire dalle ore 14. Ennesimo viaggio di Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi tra le bellezze delle montagne italiane. Spettacolare apertura dedicata alla vetta del Latemar, con il conduttore e Lino Zani. Nella splendida cornice di un caratteristico maso, a Nova Levante, gli amici dell'uomo salvati dai canili lager e il grande amore per la natura e gli animali di Denise e Dieter. La protezione dei prati con lo strato di neve artificiale e l'effetto di canalizzazione delle piste per tutelare la vegetazione: il lavoro nel comprensorio sciistico di Carezza e il progetto Zone sciistiche climatiche alpine. Ma come sempre spazio anche all'alimentazione, in particolare con la preparazione del pane di segale di un maestro fornaio. Ancora: l'impianto di teleriscaldamento a servizio del paese, sistema di recupero termico, certificazione di ecocompatibilità a norma Iso 14001, ad Obereggen, tra larici, abeti e pini cembri che si innalzano verso il cielo, per una vacanza “rispettosa” dell’ambiente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.