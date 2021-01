Linea Verde Life, il 16 gennaio le telecamere di Rai1 alla scoperta di Viterbo con Daniela Ferolla e Marcello Masi

16 gennaio 2021 a

Linea Verde Life alla scoperta di Viterbo nella puntata di oggi, sabato 16 gennaio 2021, alle 12,25 su Rai1. La coppia formata da Marcello Masi e Daniela Ferolla visiterà la città dei papi e il suo territorio: dalla faggeta del Monte Fogliano, a un giro in barca a vela sul lago di Bolsena, sino a una passeggiata nel borgo di Calcata.

Daniela scoprirà anche come dalla carta riciclata possano nascere oggetti preziosi mentre Marcello ricorderà Gigi Proietti che a Viterbo ha girato l’indimenticabile Maresciallo Rocca per poi visitare l’Università della Tuscia a scoprire il pluviometrone e la collina sperimentale dove si testano gli effetti delle precipitazioni sul suolo, per poi concedersi una passeggiata in compagnia di un dolcissimo alpaca. Federica De Denaro si occuperà della ricetta: tra pesce di lago, salumi e formaggi tipici, ceci del solco dritto e lenticchie di Onano.

