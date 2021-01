Isola dei famosi, Asia Argento: "Manco morta. Nemmeno se mi danno cinque milioni di euro"

16 gennaio 2021 a

a

a

Nemmeno per cinque milioni di euro andrebbe all'Isola dei famosi. E' stata lei stessa a dirlo, Asia Argento. Lo ha fatto con un video sulle Instastorie del suo profilo Instagram, dopo che da giorni continuavano a rimbalzare indiscrezioni su una sua possibile partecipazione al reality che quest'anno sarà condotto da Ilary Blasi su Canale 5. "Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio, i miei agenti: che fai l'Isola dei famosi?", dice nel video Asia Argento, che a chi le pone la domanda risponde: "Che sei matto?". E ai suoi follower svela: "Ma manco morta, manco per cinque milioni di euro. Ora basta: non faccio l'Isola dei famosi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.