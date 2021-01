Anna Falchi nuda, la Lazio vince il derby e lei mantiene la promessa: "Che dire, 3-0 e tutti zitti"

15 gennaio 2021 a

Promessa mantenuta. La Lazio ha vinto il derby e Anna Falchi si è immortalata in una foto su Instagram coperta solo... di una mascherina anti Covid.

Rigorosamente biancoceleste, i colori della squadra di calcio per cui fa il tifo in maniera sfegatata. La madrina della Lazio è nuda, braccia a nascondere il seno in un vedo non vedo ad alto tasso erotico che ha infiammato il suo account: in pochi minuti migliaia di like da parte di tifosi laziali. "Finita la partita più importante. Viva la Lazio, tutta la squadra e il grande Ciro Immobile che non ci delude mai e Luis Alberto. Che dire, 3-0 e zitti. Fioretto mantenuto" ha scritto.

