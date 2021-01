Covid, Orietta Berti in fibrillazione: "Mio marito sta male, ha avuto un contagio più pesante del mio"

15 gennaio 2021 a

Tra gli ospiti di Verissimo - la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin - nella puntata di sabato 16 gennaio 2021 anche Orietta Berti. La cantante, 77 anni, a marzo parteciperà per la dodicesima volta al Festival di Sanremo. Da poco guarita dal Covid, ora però è in fibrillazione per la salute del marito, Osvaldo Paterlini.

Anche lui, tra l'altro con alcuni problemi pregressi di salute alla vista, è positivo al Coronavirus e non sta bene. "Spero si rimetta al più presto ma lui l’ha avuto più pesante rispetto a me" ha spiegato la cantante nel corso della puntata di Verissimo.

