Matilde Brandi lasciata dal compagno Marco dopo 20 anni. Il dramma a Verissimo: "Sparito da tre mesi"

Il Grande Fratello Vip 5 ha stroncato una relazione che durava da vent'anni. Lo ha rivelato Matilde Brandi - ospite di Verissimo sabato 16 gennaio 2021 a Canale5 - annunciando la fine della storia con Marco. La ballerina e il commercialista erano una coppia molto solida ma la partecipazione di Matilde al reality show ha minato la relazione: lui non gli ha perdonato la partecipazione al GF.

Secondo la ballerina l’uomo non l’avrebbe mai amata nonostante la lunga relazione e la nascita di due gemelle. Motivo, questo, che l'ha spesso fatta sentire trascurata e poco apprezzata. La ballerina ha sempre sognato il matrimonio, ma non è mai arrivato. "Mi ha fatto male che non me lo abbia detto in faccia, ma tramite un messaggio. L'ho dovuto chiederglielo io. Mi sarebbe piaciuto un confronto, invece è sparito. Non lo vedo da tre mesi".

