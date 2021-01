15 gennaio 2021 a

La Lazio inizia meglio il derby con la Roma e al quarto d'ora è già in vantaggio: 1-0.

I biancocelesti approcciano meglio la sfida e passano avanti sfruttando al meglio un errore di Ibanez che, pressato da un avversario, sbaglia completamente il disimpegno e regala palla in area a Immobile. Per il bomber della squadra di Simone Inzaghi, a tu per tu contro Pau Lopez, è un gioco da ragazzi: non può sbagliare e infatti segna (1-0, 15').

