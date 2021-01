I migliori Maurizio Crozza, su Nove il 15 gennaio lo speciale con tutti i personaggi dell'imitatore

15 gennaio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 15 gennaio 2021, il meglio di Maurizio Crozza con i monologhi più graffianti e le imitazioni più riuscite. Lo speciale in onda su Nove dalle ore 21,25 si intitola "I migliori Maurizio Crozza" summa della satira unica e inimitabile del comico, caratterista e attore genovese. Tra i personaggi più amati e le canzoni più divertenti spazio a tanti dei protagonisti dell'attualità, in particolare quella politica con la crisi del Governo. Ma anche a chi - durante il Covid - è diventato mattatore come il governatore De Luca della Campania oppure il professor Alberto Zangrillo primario di terapia intensiva e rianimazione del San Raffaele di Milano.

