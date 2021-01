15 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 16 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra. Le previsioni per la giornata.

TORO

I conflitti potrebbero sorgere con l’avvicinarsi del tramonto, ma non preoccupatevi troppo. Vedetelo come un richiamo a far ripartire il vostro motore.

VERGINE

La giornata potrebbe iniziare in modo lento e i pensieri ronzeranno intorno alla testa come api intorno a un alveare. Mattinata introspettiva.

CAPRICORNO

La prima parte della giornata potrebbe trovarti pigro e indeciso, ma più tardi dovresti essere entusiasta e pronto a passare all'azione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.