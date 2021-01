Oroscopo del Corriere di sabato 16 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario

15 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 16 gennaio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Potresti sentirti impotente e sotto attacco. La gente potrebbe prendersela con te per non aver dato il tuo contributo, ma di’ loro di avere pazienza.

LEONE

Fatti una doccia fredda per ripartire oggi. Va bene se ozi un po' la mattina, ma poi devi accelerare Sarai chiamato in azione, che tu lo voglia o no.

SAGITTARIO

È ora di alzarsi e di muoversi. Hai idee e visioni straordinarie per il futuro e hai tutte le informazioni di cui hai bisogno. Non puoi più perdere tempo.

