Maradona, lite tra Patrizia Groppelli e Cristiana Sinagra: “Lascia riposare Diego in pace”

Furiosa lite in diretta a Pomeriggio5 tra Cristiana Sinagra, mamma di Diego Armando Maradona Jr, e Patrizia Groppelli (compagna del giornalista Alessandro Sallusti). L’opinionista punge l'ex del campione argentino deceduto lo scorso 25 novembre: “Non riesco a capire perché non lasciate quella povera anima di Diego Armando Maradona riposare in pace, perché io vedo sempre lei in televisione a parlare di figli presunti o dell’eredità. All’inizio ho pensato che lei avesse una grande dignità, poi ho visto che continuava a parlare nelle televisioni…”.

Furente la reazione di Cristana: “Per quello che mi riguarda Diego riposa in pace. Tutte le cose che escono sulla stampa non è di certo colpa nostra! Per quanto riguarda me sono stata solo una volta ospite da Barbara, poi mai". Groppelli però incalza: "È molto mediatica, mi ha risposto in maniera piccata... forse l’ho toccata sulla coda...". "Assolutamente! Però a me le bugie non piacciono" ha chiuso il discorso Sinagra.

