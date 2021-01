Propaganda Live, la ballerina Titova fra gli ospiti della puntata di stasera venerdì 15 gennaio 2021 su La7

15 gennaio 2021 a

Arriva un altro appuntamento stasera venerdì 15 gennaio 2021 con Diego Bianchi ’Zoro' e il suo Propaganda Live, in onda in diretta dalle 21.10 su La7. Con il direttore de L’Espresso Marco Damilano previsto il punto sulla politica commentando l’attuale crisi di governo. In collegamento - per parlare di Trump che è stato bannato dai social - la fondatrice del Festival del Giornalismo e del blog ’Valigia blu' Arianna Ciccone.

Sempre in collegamento, con la ballerina Natalia Titova discussione sul programma satirico della tv russa che ironizzava a fine anno sulla tv italiana. Nel nuovo reportage di Diego Bianchi si affronterà la crisi di governo ma anche le proteste degli studenti a Roma. Inoltre, Diego è andato ad Amatrice a raccontare i disagi della scuola per chi vive ancora nelle aree Sae dopo il terribile terremoto del 2016. Nel corso della puntata non mancheranno le nuove e divertenti parodie di Fabio Celenza, mentre sarà ospite musicale il concorrente di XFactor, Naip. In studio gli altri ospiti fissi Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

