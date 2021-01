ItaliaSì, Marco Liorni conduce da casa la puntata di sabato 16 gennaio 2021. I motivi in un post

15 gennaio 2021 a

a

a

Domani, sabato 16 gennaio 2021, va in onda una nuova puntata di ItaliaSì con una novità. Non verrà infatti trasmessa dai consueti studi di Via Teulada che solitamente occupano il talk show del sabato pomeriggio di Rai1. Lo annuncia lo stesso Marco Liorni sul suo profilo Instagram. Il conduttore rassicura i telespettatori dicendo che si tratta di una "misura precauzionale", fatto sta che la messa in onda sarà completamente diversa.

"Non si ha la certezza se la "misura precauzionale" annunciata da Liorni - dice il sito fanpage che riporta la notizia - sia la conseguenza di un contatto con qualcuno risultato positivo al coronavirus o, invece, sia stata adottata per altre ragioni. In studio con il noto presentatore solitamente ci sono: Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo, che accompagnano il padrone di casa nel racconto di storie che attingono dalla vita comune e che hanno come protagonisti i cittadini italiani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.