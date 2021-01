Achille Lauro, bacio gay sul palco di Sanremo e la fidanzata misteriosa

15 gennaio 2021 a

a

a

La vita privata di Achille Lauro è avvolta nel mistero. Le voci di una presunta omosessualità del cantante si rincorrono da tempo e lui non ha fatto molto per smentirle sfuggendo a ogni tipo di stereotipo di genere. Clamoroso il bacio gay a Boss Doms sul palco del festival di Sanremo. Tuttavia il tutto faceva parte di uno spettacolo e l'omosessualità di Achille Lauro, che ama indossare anche vestiti da donna, non è stata mai ufficializzata.

Anzi, nel 2018 il cantante rivelò di essere fidanzato con una ragazza di nome Francesca: mora e piena di tatuaggi. Lo confermò durante un'intervista doppia alle Iene. La coppia venne paparazzata anche dalla rivista Spy. Ma successivamente girò la voce che quella giovane in realtà fosse la sorellastra. E il mistero sulla vita privata di Achille Lauro resta.

Questa sera, 15 gennaio, sarà ospite dello show "La Musica che gira intorno" in onda su Rai 1 a partire dalle 21.15

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.