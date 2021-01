Manuela Villa da Barbara D'Urso: "Volevo solo il cognome di mio padre Claudio, non ho preso una lira di eredità"

15 gennaio 2021 a

A Pomeriggio5, venerdì 15 gennaio 2021, Barbara D'Urso parla di eredità e figli riconosciuti con Claudia Sinagra e Giacomo Urtis. Tta gli ospiti anche Manuela, figlia del cantante Claudio Villa. Il padre rifiutò nei primi anni Ottanta il riconoscimento legale che avvenne nel 2004, dopo una battaglia legale durata 21 anni.

"Io volevo solo conoscere e vivere mio padre. Ma quando tutto si sistemò purtroppo non c'era più: era morto nel 1987. Io non ho mai preso una lira di eredità, volevo solo il cognome di mio padre" ha raccontato in tv. Manuela nacque nel 1966 dalla relazione tra il padre e la soubrette e ballerina Noemi Garofalo.

