Antonello Venditti e l'amore: matrimonio sfortunato con Simona Izzo poi la relazione con Monica Leoffredi durata 9 anni

Antonello Venditti e suoi amori. Il cantante romano, 72 anni da compiere a marzo, è stato caratterizzato da due grandi unioni. Simona Izzo, la famosa attrice-doppiatrice, è stata sua moglie per tre anni dal 1975 al 1978. Dalla loro unione è nato il figlio Francesco Saverio, oggi affermato attore, che ha regalato al cantautore, grande tifoso della Roma (suoi gli inni che si cantano allo stadio) quattro nipoti: Alice, Tommaso, Leonardo e Mia. Dopo la separazione dalla moglie Venditti ha avuto altre relazioni, la più importante è stata quella con la giornalista Monica Leoffredi che è stata la sua compagna per ben 9 anni. La relazione è terminata in maniera burrascosa. Dopo per il cantante solo delle paparazzate.

Questa sera, 15 gennaio, sarà ospite dello show condotto da Fiorella Mannoia "La Musica che gira intorno" in onda su Rai 1 alle 21.15.

