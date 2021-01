Fiorella Mannoia, l'amore per Carlo: 26 anni di differenza. Controfigura nel cinema prima del successo nella musica

15 gennaio 2021 a

Fiorella Mannoia conduce stasera, venerdì 15 gennaio 2021, lo show di Rai1 dal titolo "La musica che gira intorno". La cantante romana, 66 anni, è un pilastro della musica italiana ma pochi sanno che stava per intraprendere un'altra carriera: quella di stuntgirl, comparsa e controfigura nel mondo del cinema sulle orme del padre Luigi, noto stuntman cinematografico. Poi il debutto a Castrocaro nel 1968. La doppia partecipazione a Sanremo e al Festivalbar nel 1981 la lanciano definitivamente nel mondo della musica. Nel 1984 il suo primo grande successo con "Come si cambia", seguito da "Quello che le donne non dicono" nel 1987 e da "Il tempo non torna più" nel 1988. Nel 1992 l'album "I treni a vapore" sta in testa alle classifiche per settimane con il singolo "Il cielo d'Irlanda". Nel 2017 il ritorno al Festival di Sanremo 29 anni dopo l'ultima volta con il brano "Che sia benedetta" con cui arriva seconda.

Nella vita privata la cantante è fidanzata con Carlo Di Francesco, musicista affermato, produttore musicale e docente di canto della scuola del talento Amici di Maria De Filippi, dove si è fatto conoscere al grande pubblico della tv. Tra la Mannoia e Di Francesco ci sono 26 anni di differenza e la loro relazione, ufficializzata nel 2017, ha fatto discutere. Prima di questa relazione la cantante è stata legata a Memmo Foresi, suo produttore, e a Piero Fabrizi, anche lui un musicista. Ma non si è mai sposata e non ha figli.

