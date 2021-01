Selvaggia Lucarelli, Viagra salva il suo cane che rischiava la morte. "Ora è tornato vispo"

15 gennaio 2021 a

Il cane di Selvaggia Lucarelli curato con il Viagra. Godzilla, splendido Cavalier King tricolore, nei giorni scorsi ha rischiato di morire a causa di una complicazione cardiaca molto comune per quella razza canina. Era stata la stessa giornalista, disperata, a darne notizia tramite i social. Il cagnolino per alcuni giorni è stato attaccato all'ossigeno poi è migliorato. Nella giornata di mercoledì 13 gennaio è tornato a casa con la prescrizione di una cura particolare: "Godzilla ce l’ha fatta. Diciamo che l’umore non è ancora tornato quello di sempre, ma solo perché non sa che la cura per il suo cuore sarà il Viagra. (davvero)", ha scritto Selvaggia Lucarelli su Facebook. Le pillole sembrano aver fatto effetto tanto è vero che la giornalista ha pubblicato un video su Instagram, sulle sue storie, nel quale si vede il cagnolino scodinzolare felice "Godzilla è tornato vispo"

