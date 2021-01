Marianne Faithfull: "Covid rischia di non farmi cantare più". La confessione dell'ex compagna di Mick Jagger

15 gennaio 2021 a

Marianne Faithfull rischia di non poter cantare più a causa del Covid. La cantante e attrice britannica icona del rock anni '70 insieme ai Rolling Stones (fu compagna di Mick Jagger) ha confessato al quotidiano The Guardian che potrebbe non essere più in grado di cantare a causa dei postumi del coronavirus.

La cantante, che oggi ha 74 anni, ha contratto una forma particolarmente grave di Covid-19 nei mesi scorsi ed ha trascorso più di tre settimane in ospedale. Si era temuto addirittura per la sua vita. Ora la nuova rivelazione. Il coronavirus, dunque, rischia di spegnere per sempre una delle voci storiche del rock.

