Fiordaliso, l'amore per i suoi due figli che ha cresciuto da sola e l'adolescenza in un centro per ragazze madri

Fiordaliso, 64 anni, ospite di Detto Fatto su Rai2 venerdì 15 gennaio 2o21. Insieme a Bianca Guaccero hanno cantato insieme "Non voglio mica la luna", anteprima di una intervista iniziata all'insegna della simpatia e poi conclusa con un po' di malinconia per la morte per Covid della madre.

Marina Fiordaliso, nata a Piacenza ma con origini sarde, in carriera come cantante ha pubblicato 22 album partecipando a nove edizioni del Festival di Sanremo (miglior piazzamento il quinto posto nel 1984). Ha vinto a Castrocaro nel 1981. La cantante ha due figli: Sebastiano (48), avuto a 15 anni e che la porta a vivere in un centro per ragazze madri e Paolino (31). Ha cresciuto i suoi due ragazzi da sola e recentemente ha raccontato di aver subito le botte dal padre, poi sposato, del suo primo figlio.

