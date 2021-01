Ambra Angiolini, l'amore per i due figli e Max Allegri: "Non scappa da me, ascolta le partite in cuffia"

15 gennaio 2021 a

Ambra Angiolini stasera venerdì 15 gennaio 2021 è ospite dello show di Rai1 "La musica che gira intorno" condotto da Fiorella Mannoia. La show girl - cantante, attrice e conduttrice - negli ultimi mesi ha parlato spesso della sua lotta contro la bulimia dopo aver scritto il libro, autobiografico, "InFame".

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ambra Angiolini (43 anni) ha avuto una lunga relazione con il cantante Francesco Renga, con il quale ha avuto due figli (Jolanda e Leonardo) e dal quale si è separata nel 2015. Attualmente è fidanzata con l’ex allenatore di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri: una relazione iniziata nel 2017. "Mi arrabbio quando mi chiedono quando ci sposiamo: il nostro rapporto è positivo, non bisogna cambiare il flusso. Sono innamorata, mi ha regalato il tempo per scrivere il libro e lui non scappa da me. Ascolta le partite in cuffia quando ci sono io..." ha raccontato recentemente Ambra.

