Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano a Rosa: "Hai un handicap". Poi rissa con Elena D'Amario: la caccia dall'aula

Scintille ad Amici 2020, il talent in onda su Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Nel corso del daily l'insegnante Alessandra Celentano cerca di correggere alcune posture della ballerina Rosa Di Grazia (20 anni). La ragazza napoletana viene critica con molta durezza alla sua insegnante che ne critica l'atteggiamento sino ad arrivare a dirle hai un "handicap fisicamente che non ti permettono alcune cose nella danza". Il confronto si accende perché nella discussione si inserisce Elena D'Amario, altra professoressa della scuola: "Stai esagerando" dice alla Celentano. "Non mi porti rispetto, ho i miei metodi, ti faccio uscire dalla sala" la replica. "Le tue critiche non sono costruttive" la risposta della collega. Gli animi si scaldano e finisce con Celentano che caccia dalla stanza D'Amario.

