Can Yaman e Diletta Leotta, l'attore turco lascia Twitter: "Fatti miei. Punto"

15 gennaio 2021 a

a

a

Can Yaman e Diletta Leotta. La storia del presunto flirt tra l'attore turco protagonista della serie DayDreamer e la conduttrice di Dazn continua a tenere banco. Dopo giorni di silenzio è l'attore in qualche modo a rompere il riserbo dopo le voci che sono rimbalzate da più parti. Ha pubblicato una storia su Instagram nella quale scrive: "Fatti miei. Punto" con l'emoticon che invita a fare silenzio. Can Yaman è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, invece negli ultimi giorni la storia presunta con Diletta Leotta è rimbalzata su tutti i giornali. Contemporaneamente l'attore ha cancellato anche il profilo Twitter con l'intenzione appunto di mettere a tacere il gossip. Basterà?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.