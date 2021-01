Gigi D'Alessio, la rottura con Anna Tatangelo e l'ex moglie Carmela. L'amore per i quattro figli e i due nipoti

15 gennaio 2021 a

Gigi D'Alessio è sempre in fila in tv e stasera è ospite dello show di Rai1 "La musica che gira intorno" condotto da Fiorella Mannoia. D'Alessio, reduce dal successo di The Voice Senior, ha settembre ha pubblicato il suo diciannovesimo album "Buongiorno". Il cantante (53 anni) è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato da cui ha avuto tre figli: Claudio (34 anni), Ilaria (28) e Luca (17). Il suo primogenito lo ha reso nonno di Noemi (13) e Sofia (1).

Dal 2006 al 2017 ha fatto coppia la cantante Anna Tatangelo, una relazione che ha sempre fatto clamore per via dei venti anni di differenza e iniziata nonostante una forte antipatia per poi sboccare in un grande amore che ha portato nelle loro vite Andrea (10 anni). Un anno dopo la rottura sono tornati insieme, ma la nuova relazione è durata poco, sino allo scorso marzo. "Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. Resta comunque l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei” ha raccontato Tatangelo in una recente intervista.

