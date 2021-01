Covid, Gilles Rocca positivo: "A Natale e Capodanno ho trascorso giorni difficili. Ora sto meglio"

15 gennaio 2021 a

Gilles Rocca - attore, ex calciatore e vincitore di Ballando con le Stelle 2020 - positivo al Covid. Lo ha annuciato durante un collegamento alla trasmissione tv Storie Italiane e poi con un post sul proprio account Instagram.

"Sono in fase di guarigione e non ho voluto dire nulla prima, un po’ perché non ne avevo le forze, un po’ perché aspettavo con ansia di uscirne il prima possibile... Sono stati un Natale, un Capodanno, un compleanno difficili ma non ho smesso nemmeno per un secondo di essere ottimista e di sognare tutte le belle cose che potremmo fare una volta usciti da questo incubo che ci attanaglia tutti" le parole sui social di Rocca.

