Stasera in tv, 15 gennaio, su Rai Movie il film "Eddie the Eagle": la storia vera del primo atleta britannico alle Olimpiadi nel salto con gli sci

Stasera in tv, venerdì 15 gennaio 2021, su Rai Movie dalle ore 21,10 va in onda il film "Eddie the Eagle - Il coraggio della follia" tratto da una storia vera. Il protagonista è Michael Edwards, meglio conosciuto come Eddie the Eagle. Nel 1988 divenne il primo atleta a rappresentare il Regno Unito alle Olimpiadi invernali nella disciplina del salto con gli sci.

Eddie Edwards nasce il 5 dicembre 1963 nel Gloucestershire, in Gran Bretagna. Cresciuto in una nazione in cui non c’è una sviluppata tradizione sciistica, impara a sciare nella pista di Gloucester e già a 13 anni si afferma come sciatore in discesa. Il ragazzo sviluppa una passione enorme per il mondo degli sci e comincia a coltivare il sogno di qualificarsi alle Olimpiadi Invernali. Il primo tentativo fu fallito per poco, a Sarajevo nel 1984. Dopo la mancata qualifica il giovane capisce che è necessario migliorare la qualità della sua formazione sportiva. Per farlo lascia il suo paese e si reca a Lake Placid negli Stati Uniti. Il problema maggiore è la mancanza di finanziamenti esterni e il fatto che lui stesso non disponesse di risorse da spendere nella sua preparazione. Per questo motivo passa al salto con gli sci, un settore più economico e in cui aveva maggiori probabilità di qualificarsi non essendoci un concorrente attivo in Gran Bretagna da circa 60 anni. Per far fronte alle spese di una formazione sportiva completamente a suo carico fece diversi lavori: dall’intonacatore all’addetto alle pulizie. Nel 1986 si sposta ad allenarsi in Svizzera. All'esordio in Coppa del Mondo arriva ultimo su 110 partecipanti. Arriva penultimo per la prima volta un anno dopo, ma non molla sino a raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi del 1988. La sua storia celebra la forza d'animo umana e la resistenza di fronte a straordinarie sfide e probabilità. Il film è del 2016, la regia di Dexter Fletcher, l'attore protagonista è Taron Egerton.

