Francesca Reggiani, il matrimonio finito dopo sette anni e l'amore per la figlia Enrica

15 gennaio 2021 a

a

a

Francesca Reggiani è una delle attrici più simpatiche del panorama italiano. Ha fatto ridere milioni di italiani con le sue imitazioni di Sophia Loren o Sabrina Ferilli, ma della sua vita privata si sa veramente poco. L'attrice romana ha 62 anni ed ci ha tenuto sempre a mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Si sa solo che è stata sposata con un uomo del quale non si conosce però il nome. Dal matrimonio è nata una figlia, Enrica (come il nome della madre di Francesca Reggiani). "L’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate prima: quando è nata è stato per me un regalo", rivelò qualche anno fa durante una trasmissione televisiva.

La carriera di Francesca Reggiani è partita dall'accademia di Gigi Proietti. Poi è stata protagonista in tv (Avanzi o la Tv delle ragazze) e al cinema. Questo pomeriggio, 15 gennaio, sarà ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone su Rai 1 alle 14.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.