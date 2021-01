Memo Remigi, morta la moglie Lucia. Lui: "La raggiungerò"

15 gennaio 2021 a

Memo Remigi distrutto dal dolore. E' morta la moglie Lucia Russo. Erano sposati dal 1966, vivevano a Varese dal 2005 dove si erano trasferiti nel 1996. E proprio a Varese si è spenta la donna che aveva 81 anni. Da tempo era malata. L'artista ha annunciato il suo lutto direttamente sui social, pubblicando una foto insieme alla moglie. Ed ha voluto ringraziare quanti gli hanno espresso le condoglianze e gli sono vicini in un momento così drammatico.

"Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!". Memo Remigi di anni ne ha 82 e dal 2017 è ospite fisso di Propaganda Live.

