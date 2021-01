Grande Fratello Vip 5, "Ditemi solo che finisce l'8 febbraio". La crisi di Tommaso Zorzi: ha scoperto quando terminerà il reality | Video

15 gennaio 2021 a

"Vipponi" in crisi. L'ultimo della serie è Tommaso Zorzi, uno dei grandi protagonisti del reality di Canale 5. Ha capito che la conclusione del Gf vip 5 è ancora lontana: non più l'8 febbraio come annunciato da Alfonso Signorini, ma almeno 20 giorni dopo secondo indiscrezioni.

E' accaduto che in una conversazione con Samantha De Grenet a proposito della durata del reality, Tommaso aveva confessato di contare i giorni che lo separano dalla finale e aveva aggiunto che non avrebbe accettato di restare nella Casa nemmeno un giorno. Samantha, che non può rivelare le informazioni apprese quando era ancora fuori dalla Casa, ha creato in lui i primi dubbi. “Samantha, se sai qualcosa dimmelo”, l’ha pregata senza però ottenere risposta, “Io non resisto, te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto”.

