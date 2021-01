Masterchef Italia 10, le lacrime di Monir per la madre: "Ha sempre creduto in me"

14 gennaio 2021 a

a

a

Le lacrime di Monir commuovono Masterchef. Il ragazzo di Bevagna è risultato tra i migliori della Mistery Box della nona puntata. Gli aspiranti cuochi hanno dovuto presentare un piatto partendo da ingredienti afrosidiaci come anguilla, cioccolato, cipolla di tropea o pepe

"Lo dedico a una persona molto importante: mamma. Una persona che mi ha sempre spronato che nonostante facessi degli sbagli non si è mai permessa di buttarmi giù. Ha passato 20 anni in Italia e adesso è andata a Parigi, ha dovuto riniziare una vita a 60 anni. Si alza alle 4 della mattina e va a lavorare. E' la persona che mi viene in mente quando mi alzo e che penso quando vado a dormire", ha detto Monir piangendo.

Monir ha presentato un'anguilla con delle fragole. "Hai lavorato molto bene", lo ha incoraggiato chef Cannavacciuolo. Alla fine il migliore della mistery è stato Cristiano. Per il giovane di Bevagna comunque una grande emozione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.