Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli spiazza Giulia Salemi: "Dovevamo aspettare, la mia famiglia non capisce" | Video

Doccia gelata per Giulia Salemi durante la serata di giovedì 14 gennaio nella casa del Grande Fratello Vip 5. Durante l'aperitivo gli inquilini stanno divertendosi ballando, ma Pierpaolo Pretelli, dopo le critiche ricevute dalla sua famiglia sulla sua storia d'amore con l'influencer, è in profonda crisi. "Qualcuno dice che sono stato troppo veloce con te. Secondo te il mio è stato solo un gesto d’istinto?", ha chiesto proprio alla Salemi, la quale rimane un po' spiazzata: "E' stato tutto graduale, solo io e te ce ne siamo accorti", la sua risposta. Ma Pierpaolo tira dritto: "Avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta", ha sottolineato.

Pierpaolo Pretelli e tutti i dubbi su Giulia Salemi

Giulia a questo punto è spazientita: "Io invece credo che è andata come doveva andare, secondo te io non sono certa di chi ho di fronte? Per quanto mi riguarda sono molto serena, se non ti basta, me ne farò una ragione. Se mi fai queste domande però mi metti dei dubbi", ha commentato l'influencer. Pretelli cerca subito di calmarla: "Io ti avrei baciato pure prima, ma ho voluto aspettare, io non sto mettendo dubbio quello che ho dentro, quello è chiaro. Però non capisco perché fuori non arriva ciò che sento", ha detto. Ma Giulia taglia corto: "Se non arriva fa lo stesso". La tensione tra i due poi si allenta, ma i dubbi di Pierpaolo iniziano a farsi sentire.

