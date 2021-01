Belen Rodriguez incinta, chi è il fidanzato Antonino Spinalbese: non fa più l'hairstylist. Ora è modello e fotografo

14 gennaio 2021 a

Attendono ancora conferma le voci secondo cui Belen Rodriguez sia al terzo mese di gravidanza, incinta, in attesa di un figlio (il secondo dopo quello avuto dall'ex marito Stefano De Martino, Santiago) dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Ma l'indiscrezione lanciata da Novella 2000 sta infiammando il gossip italiano. Ma andiamo a conoscere meglio Antonino Spinalbese. I due sono venuti allo scoperto alla fine della scorsa estate, e al momento era un apprezzato hairstylist nel salone Aldo Coppola di via Garibaldi, a Milano.

Tuttavia in autunno, quando la storia con la Rodriguez era già nota, il giovane milanese ha lasciato il salone diretto dal celebre Mauro Situra per dedicarsi solo alla sua carriera di influencer e modello. Ed è a quel punto che è stato inserito nella scuderia di talenti dell’agenzia di management fondata dalla stessa Belen Rodriguez. Ma la vera passione di Spinalbese sembra essere la fotografia: suo, infatti, è il servizio fotografico realizzato proprio a Belen per l’edizione thailandese di Vogue. Insomma, per Antonino la storia d'amore con Belen ha rappresentato anche una svolta dal punto di vista professionale: stop al lavoro da hairstylist e inizio della carriera da influencer, modello e fotografo, nell'agenzia della Rodriguez. E ora un figlio dalla stessa Belen. Altro che tombola.

