Can Yaman, stasera Daydreamer su Canale 5: Can Yaman in prima visione. In tv l'attore del flirt (presunto) con Diletta Leotta

14 gennaio 2021 a

a

a

Can Yaman alla ribalta delle cronache rosa per il presunto flirt con Diletta Leotta, torna in tv con la serie che lo ha rivelato al grande pubblico italiano.

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, c'è un nuovo appuntamento, in prima visione e in prima serata su Canale 5, con “Daydreamer”, la serie-fenomeno che ha definitivamente consacrato Can Yaman e Demet Özdemir.

I nuovi episodi garantiscono un susseguirsi di colpi di scena e inedite avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamorous. Al centro del titolo turco sentimenti accesi e molti intrighi: un mix di eventi che travolgeranno l’animo ribelle del bel Can (Yaman) e della dolce e risoluta Sanem (Demet Özdemir).

Le intricate vicende dei due protagonisti, guilty pleasure di un pubblico vasto e sorprendente, si intrecciano a quelle di altri personaggi: tra questi Leyla, sorella di Sanem (Oznur Serceler), e Emre (Birand Tunca), fratello di Can.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.