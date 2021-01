Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Stefania Orlando dimenticano i litigi solo per un attimo: "Qui è sempre una competizione" | Video

14 gennaio 2021 a

Confidenze inattese nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Dayane Mello e Stefania Orlando, che in questa edizione del reality non si sono risparmiate liti e discussioni. Durante il pomeriggio di giovedì 14 gennaio sono rimaste sedute in giardino e hanno stilato una sorta di bilancio sul percorso fatto nella casa. "Un'avventura unica e stravolgente", hanno concordato le due.

La conversazione tra Stefania Orlando e Dayane Mello

Poi Dayane entra più nel dettaglio: "Chi l'avrebbe mai detto, all'inizio non ci avevo pensato che sarebbe stato così", ha commentato la brasiliana. La Orlando ha replicato: "Non ci siamo mai risparmiate, ma mai con cattiveria". Le due concorrenti si sono confrontate con voce malinconica a tal punto che Stefania, mettendo da parte i malumori passati, dice: "Mi ha fatto molto piacere quando mi hai detto che hai stima nei miei confronti", ha affermato. Dal canto suo la modella ha aggiunto: "Alla fine abbiamo affrontato tutto insieme, si chiuderà un cerchio". D'accordo ancora l'ex conduttrice Rai: "Sempre con rispetto e consapevoli che comunque è una competizione", le sue parole. Insomma, clima più disteso nonostante il rapporto tra le due non sia certo dei migliori.

