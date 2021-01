14 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 15 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni delle stelle qui di seguito per i tre segni dello zodiaco d'acqua. Vediamo cosa dicono gli astri.

CANCRO

Giornata positiva per le coppie, soprattutto per quelle hanno in cantiere matrimoni o figli. I single cronici dovrebbero iniziare a guardarsi intorno.

SCORPIONE

Non prendetevela per un “bidone” dell'ultimo minuto. Con la grinta e la determinazione che avete, non ci metterete molto a risolvere la situazione.

PESCI

Vi lamentate del vostro stato fisico generale, ma non cambiate nulla nello stile di vita. Forse oggi riuscirete a concedervi una tanto attesa pausa.

