Oroscopo del Corriere di venerdì 15 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Un’incomprensione può provocare uno stato di malessere a livello di stomaco o di testa. La soluzione è evitare di prendersela troppo.

BILANCIA

Ultimamente avete avuto pochissimo tempo da dedicare all'amore per via di un umore troppo calante. Vi toccherà recuperare o sarà tardi.

ACQUARIO

Ci sono scadenze da tenere a mente, non dimenticatele se non vorrete incorrere in evitabili rimproveri. Sta a voi gestire bene i tempi.

Oroscopo del Corriere di venerdì 15 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci

