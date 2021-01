Jennifer Lopez, spunta la foto al mare con la cellulite: battaglia su twitter per difendere JLo. "Tutta invidia"

14 gennaio 2021 a

"Senza due metri di extention, trucco, parrucco, luci perfette, filtri e quant'altro". Questo tweet dell'utente LaBri, con due foto di Jennifer Lopez al mare con un fisico che lascia spazio a qualche normalissimo difetto considerando i 52 anni, ha scatenato la polemica sul social.

La maggior parte degli utenti si è scatenata a difesa della cantante, ballerina e showgirl di origini portoricane.

In tanti parlano di invidia, altri di come pagherebbero per essere a 52 anni nella forma in cui è JLo, altri ancora fanno notare come sia assurda la discussione: "Ti fa capire come ragiona la gente - si legge in un tweet -. Sei una donna di successo da più di vent'anni, sei conosciuta in ogni angolo del pianeta e alla fine parlano di te per giudicare il tuo fisico mentre ti fai gli affari tuoi al mare".

Insomma, tutti a difendere Jennifer Lopez, anche se francamente non crediamo ne abbia bisogno. JLo resta bellissima.

L'hashtag #jenniferlopez è finito trend topic su twitter in poche ore.

