Principe Harry è il rosso più sexy del mondo. Ma ora ha capelli lunghi e codino. Un vicino: "Sembra il mostro di Lochness"

14 gennaio 2021 a

Il principe Harry d'Inghilterra incoronato il rosso più sexy del pianeta. Ha vinto il sondaggio tra i vip con i capelli ramati ma, nel frattempo, ha cambiato look. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi l'attore Rob Lowe,che abita nel quartiere esclusivo di Montecito dove hanno preso dimora anche Harry e Meghan, giura di averlo visto in una veste decisamente diversa. L'attore, che ha una villa a un paio di chilometri di distanza, in un'intervista video dice di averlo incontrato e di aver notato il suo look decisamente cambiato. Intervenendo al Late Show di James Corden, giura di averlo visto in auto con capelli lunghi e codino. “È stato come avvistare il mostro di Lochness!”, ha detto durante la trasmissione.

