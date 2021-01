Amici 2021, Rosa in lacrime con Lorella Cuccarini dopo le prove con la Celentano: "Lei mi butta giù sempre" | Video

14 gennaio 2021 a

a

a

Momento di sconforto per Rosa nella scuola di Amici 2021. La ballerina ha raccontato alla sua insegnante Lorella Cuccarini l'incontro in sala prove con Alessandra Celentano, che ormai da tempo la perseguita con giudizi sprezzanti nei suoi confronti, riferiti alla sua presunta mancanza di talento. Rosa si presenta così in lacrime davanti al monitor con la Cuccarini: "Come è andata", le chiede la showgirl.

"Poteva andare anche peggio - ha risposto piangendo Rosa - io penso che un insegnante debba dare una mano, invece lei mi affossa subito. Non potevo fare un passo che lei diceva 'No, così no'. Per me questo non è lavorare".

E in precedenza infatti la Celentano non era stata di certo tenera: "Per me tu dovevi essere già fuori da questa scuola", le sue parole prima della seduta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.